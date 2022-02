США заподозрили Москву в подготовке фейкового видео для нападения на Украину

Россия рассматривает возможность подготовки фальшивого видео, в котором бы сымитировала нападение украинских военных, чтобы создать предлог для вторжения на Украину.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Reuters.

«У нас есть информация о том, что Россия, вероятно, захочет сфабриковать предлог для вторжения», — сообщил он.

О том, что Россия имеет такие планы, ранее сообщили The Washington Post (WP) и The New York Times (NYT) со ссылкой на представителей американских властей и источники в разведке.

При помощи видео российская сторона хочет сфабриковать нападение украинских военных либо на территорию России, либо на русскоязычное население на востоке Украины. На кадрах, пишет газета, должна была быть запечатлена сцена после произошедшего взрыва с трупами, разрушенными постройками, а также фальшивой украинской военной техникой и беспилотниками турецкого производства, которые используют украинские военные. При этом WP со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщает, что пока неясно, предполагались ли настоящие или поддельные жертвы.

Кроме того, говорится в статье NYT, в видео должны были принять участие актеры, которые бы играли скорбящих русскоязычных жителей.

Как пишет NYT со ссылкой на источники, это видео Россия собиралась использовать, чтобы обвинить Украину в геноциде русскоговорящего населения. По плану, утверждают собеседники, лидеры непризнанных республик Донбасса должны обратиться к России с просьбой вмешаться в ситуацию.

Собеседники NYT не уточнили, кто именно разрабатывал операцию, но, по их данным, «непосредственное участие» в этом принимала российская разведка. WP также пишет, что план подготовили российские спецслужбы. По информации газеты, он находится на завершающей стадии подготовки.

Источники NYT не стали приводить никаких прямых доказательств того, что подобный план действительно существует. Они не уточнили, как именно узнали о нем, сославшись на то, что это скомпрометирует их источники и методы.

Впрочем, нечто подобное, в гораздо меньшем масштабе, Россия уже опробовала в августе 2008 года в Южной Осетии.