Последнее обновление: 11.07.2025 17:45

Единственный авианосец флота РФ хотят списать на металлолом после семи лет ремонта

Минобороны России рассматривает возможность отказа от восстановления единственного авианосца флота страны – крейсера "Адмирал Кузнецов", который находится в ремонте с 2018 года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на информированные источники.

По словам собеседника издания, ремонт и модернизация корабля пока остановлены. Будущее крейсера должно быть определено в ближайшее время.

Представители командования ВМФ РФ и Объединенной судостроительной корпорации, которая занимается ремонтом, обсуждают, целесообразно ли вообще возвращать корабль в боевой состав флота.

Бывший командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц назвал решение прекратить ремонт "абсолютно правильным".

По его словам, авианосцы – это "дорогое и неэффективное морское вооружение", а будущее – за беспилотными системами.

Впрочем, в стратегических документах России, в частности в концепции развития ВМФ до 2030 года, предусмотрено наличие авианесущего соединения как на Северном, так и на Тихоокеанском флоте.

Часть экспертов считает, что флоту все же нужно авиационное прикрытие в море. В частности, российский военный эксперт Василий Дандыкин напомнил, что Китай и Индия активно развивают авианесущий флот.



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