Последнее обновление: 12.02.2022 10:05

Российские дипломаты начали покидать Украину

Сотрудники российской дипмисии покидают Украину, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", — сказал он.

По словам источника, "на фоне официально объявленной рядом западных стран эвакуации это наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путём".

"Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с мининдел Великобритании Элизабет Трасс", - напомнил он.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров допустил, что РФ может принять решение о временной эвакуации из дипмиссии неосновного персонала дипломатических учреждений.

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