Reuters сообщил об отъезде из ДНР американских сотрудников миссии ОБСЕ

Американские сотрудники Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) на Украине начали покидать Донецк, сообщает Reuters со ссылкой на очевидца.

О возможном отъезде некоторых сотрудников СММ ОБСЕ из самопровозглашенной Донецкой народной республики также сообщил источник «Интерфакса».

По его словам, шесть автомобилей пересекают линию разграничения через контрольный пункт въезда-выезда Александровка (пригород Донецка) в направлении Украины.

Помимо Донецка, наблюдатели ОБСЕ также работают в Луганске. В ОБСЕ не ответили на запрос Reuters.

11 февраля CNN со ссылкой на два источника сообщил, что США собираются отозвать своих граждан из состава наблюдателей мониторинговой миссии, решение связано с ухудшением обстановки в плане безопасности. По словам собеседников телеканала, администрация президента Джо Байдена начала обсуждать возможность отзыва своих наблюдателей, а также дальнейшего сокращения числа сотрудников американского посольства в Киеве и вывода других госслужащих на фоне новых данных разведки США, передает РБК.

Согласно этим данным, российское вторжение на Украину может начаться уже на следующей неделе, до окончания Олимпийских игр в Пекине. Госсекретарь США Энтони Блинкен также допускал, что Россия может напасть на соседнюю страну во время Олимпиады. Россия настаивает, что не имеет агрессивных планов по отношению к Украине.