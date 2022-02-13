Последнее обновление: 13.02.2022 13:44

Австралия, ФРГ и Канада переносят посольства из Киева во Львов

Правительство Австралии временно приостановило работу своего посольства и эвакуирует персонал на фоне предупреждений о том, что вторжение России в Украину все более неизбежно.

Посольство перенесли во Львов, сообщила глава МИД Австралии Мариз Пейн, передает УНН.

"Учитывая ухудшение безопасности, вызванное наращиванием российских войск на границе с Украиной, правительство дало распоряжение о выезде сотрудников посольства Австралии в Киеве и временно приостановил работу нашего посольства в Киеве. Мы перенесем нашу деятельность во временный офис во Львове", - говорится в сообщении.

Ранее, аналогичные решения приняли посольства ФРГ и Канады.

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