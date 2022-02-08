США не допустят запуска «Северного потока-2» в случае вторжения РФ на Украину

США готовы к добросовестным переговорам с Россией по вопросам безопасности в Европе, но твердо настроены на применение масштабных санкций в отношении Москвы в случае выработки ею решения о вторжении на Украину.

С такими заявлениями выступил в понедельник президент США Джо Байден на совместной с канцлером ФРГ Олафом Шольцем пресс-конференции по итогам переговоров в Вашингтоне, передает ТАСС.

Согласно изложенной им информации, под рестрикции такого рода попадет и трубопровод «Северный поток-2», предназначенный для транспортировки российского природного газа в Европу. Американский лидер пообещал, что Соединенные Штаты не допустят ввода газопровода в эксплуатацию в случае агрессии России против Украины. Байден отказался пояснить, как Вашингтон добьется этого, если запуск трубопровода зависит не от американских властей, а от Германии. «Я обещаю, что мы сможем это сделать», - сказал по данному поводу глава американской администрации.

При этом Байден предположил, что США смогут покрыть существенную часть спроса в Европе на природный газ в случае приостановки его поставок из России. По словам хозяина Белого дома, американское правительство «уже какое-то время» обсуждает возможность «компенсации потери» таких поставок с союзниками и партнерами за рубежом.

Со своей стороны Шольц заявил о том, что не считает нужным переживать по поводу зависимости ФРГ от России в вопросах энергетики и ископаемых ресурсов. «Переживать могут те, кто, будучи поставщиком, делает, может быть, слишком большую ставку на ископаемые ресурсы», - считает канцлер. По его словам, Берлин в настоящее время старается идти «в направлении возобновляемых источников» энергии.

Как сообщил Байден, ситуация вокруг Украины и «единый поход к сдерживанию» имеющей место «российской угрозы» стали главной темой состоявшейся встречи.

Американский лидер в очередной раз объявил, что в случае вторжения России на Украину западные страны готовы быстро ввести разработанные в координации друг с другом экономические санкции. Как предупредил президент, речь идет о «наиболее жестких рестрикциях из тех, что когда-либо вводились».

Вместе с тем Байден признал, что эти ограничительные меры, если они будут применены, неизбежно ударят и по интересам самого Запада. «Отчасти это повлияет на нас, повлияет на европейцев», - заявил руководитель вашингтонской администрации. «Но они окажут глубокое воздействие на <...> экономику России», - полагает Байден.

В свою очередь Шольц указал на важность «использования всех дипломатических возможностей» для урегулирования ситуации. Однако, канцлер подтвердил, что, в случае эскалации ситуации вокруг Украины, следует ждать жестких и тщательно согласованных между западными странами рестрикций против России. «Мы будем выступать единым фронтом, - прогнозировал Шольц. - Если будет военная агрессия, то за ней последует жесткий совместный ответ».

Он, впрочем, отказался рассуждать о том, какими именно могут быть санкции, и ушел от ответа на неоднократно прозвучавший вопрос о возможной дальнейшей судьбе проекта «Северный поток - 2».

Вместе с тем, Байден заверил, что Соединенные Штаты и Запад в целом готовы добросовестно вести с Россией переговоры по безопасности в Европе. «Мы очень ясно даем понять, что готовы продолжать добросовестно вести переговоры с Россией», - считает американский лидер.

По его оценке, ситуация вокруг Украины не дошла до критической точки и вполне может быть урегулирована посредством дипломатии. На прозвучавший в самом конце пресс-конференции вопрос, имеется ли все еще «съезд», позволяющий преодолеть путем дипломатии резкую напряженность вокруг Украины, американский лидер ответил коротким «да». На повторно выкрикнутый данный вопрос Байден сказал: «Ответ - да». Просьбу пояснить, как выглядело бы такое развитие событий в условиях наращивания Россией войск у границы с Украиной, он оставил без комментариев.

Кроме того, президент сигнализировал о полном доверии канцлеру и ФРГ в целом. «У США нет никаких сомнений относительно партнерства с Германией», - провозгласил Байден, отвечая на вопросы о том, может ли он положиться на Берлин, учитывая разногласия между сторонами по проекту «Северный поток - 2» и поставкам оружия Киеву. Никакой необходимости восстановлении Шольцем доверия со стороны США нет, поскольку Германия его и не теряла, добавил Байден.

ФРГ находится под сильным давлением партнеров по Евросоюзу, прежде всего Польши и государств Балтии, а также США, которые требуют от Берлина «ясных сигналов» в адрес Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в «предательстве друзей».