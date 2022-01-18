США опровергли отказ от планов отключить Россию от SWIFT

Власти США продолжают консультироваться с европейскими коллегами по поводу мер в отношении России на случай вторжения на Украину, ни один из вариантов не исключен.

Об этом заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности Белого дома в ответ на просьбу прокомментировать сообщение газеты «Хандельсблат» о том, что США и Евросоюз (ЕС) якобы больше не рассматривают вариант отключения РФ от международной межбанковской системы SWIFT, передает ТАСС.

«Ни один вариант не исключен. Мы продолжаем очень тесно консультироваться с европейскими коллегами по поводу серьезных последствий для РФ в случае ее дальнейшего вторжения на Украину», - сказал чиновник.

Как отмечала со ссылкой на источники в правительстве ФРГ «Хандельсблат», власти США и ЕС уже несколько недель изучают, как реагировать в случае военной операции России против Украины, по мнению участников этих консультаций, полное отключение РФ от SWIFT может привести к дестабилизации финансовых рынков в краткосрочной перспективе и способствовать созданию альтернативной платежной инфраструктуры, в которой Запад больше не будет доминировать в среднесрочной перспективе. Вместо отключения SWIFT ЕС и США обсуждают санкции против крупных российских банков. При этом Германия настаивает, чтобы меры оставили возможность оплачивать импорт газа и нефти из России.