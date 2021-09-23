США ужесточают санкции против госдолга РФ

Палата представителей Конгресса США в среду, 22 сентября, запретила американцам покупать и продавать российские суверенные долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынках.

Запрет содержится в поправке к оборонному бюджету на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, которая, по информации агентства Bloomberg, была в среду единогласно принята нижней палатой Конгресса.

Поправку внес конгрессмен от штата Калифорния и член Демократической партии Брэд Шерман. Запрет на покупку и продажу облигаций в любой валюте, выпущенных ЦБ РФ, Фондом национального благосостояния и Федеральным казначейством со сроком погашения более 14 дней представляет собой очередной ответ на вмешательство России в американские выборы, передает DW.

Опрошенные Bloomberg эксперты считают, что эта мера "может привести к увеличению финансовых затрат для России, особенно во время рыночных потрясений", однако незначительно повлияет "на способность страны привлекать средства на мировых рынках, учитывая масштабные валютные и золотые резервы российского правительства". В то же время деятельности американских компаний в России будет нанесен серьезный ущерб. Целиком оборонный бюджет с этой поправкой должен быть вынесен на голосование еще на этой неделе.