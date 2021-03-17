США введут санкции против России из-за вмешательства в выборы-2020

Администрация США введет санкции в отношении стран, которые пытались повлиять на президентские выборы 2020 года, включая Россию.

Об этом говорится в опубликованном отчете Национального совета по разведке США.

«Министр финансов по согласованию с госсекретарем, генеральным прокурором и министром внутренних дел наложит соответствующие санкции за действия, которые были определены как иностранное вмешательство в выборы в США», — говорится в тексте документа.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, комментируя доклад разведки, не стала сообщать, когда могут быть введены санкции в отношении России по вмешательству в выборы. «Мы проведем это рассмотрение до конца и затем, конечно, президент оставляет за собой право принять решение ответить так и тогда, когда он сочтет нужным», — сказала она, передает РБК.

Телеканал CNN, ссылаясь на трех представителей Госдепартамента США, сообщил, что администрация Джо Байдена объявит о санкциях, связанных с вмешательством в выборы, уже на следующей неделе. Собеседники не раскрыли никаких подробностей, касающихся ожидаемых санкций, но заявили, что они будут нацелены на несколько стран, включая Россию, Китай и Иран.

В докладе, который был опубликован вечером 16 марта, утверждается, что вмешаться в выборы пытались Россия, Иран, Куба, Венесуэла и ливанская группировка «Хезболла». Американская разведка не зафиксировала попыток со стороны Москвы совершить кибератаки на избирательную инфраструктуру, однако российские власти организовали кампанию по «очернению» кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена, говорится в документе.

По мнению разведки, Россия реализовывала эту стратегию через подконтрольных агентов влияния, которые продвигали повестку, которая включала в себя «вводящие в заблуждение» обвинения в адрес демократа. Вместе с тем в докладе отмечается, что интересы Москвы и Тегерана при вмешательстве были противоположны.