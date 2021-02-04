Последнее обновление: 04.02.2021 13:56

Сенаторы двух партий внесли в Конгресс США закон о "санкциях Навального"

Группа американских сенаторов от обеих партий внесла в Конгресс США законопроект о санкциях в отношении России "за отравление и тюремное заключение" оппозиционера Алексея Навального.

Соответствующее сообщение появилось в среду, 3 февраля, на сайте одного из авторов законопроекта республиканца Марко Рубио, передает DW.

"Правительство Путина имеет долгую и отвратительную историю использования убийств и покушений, чтобы заставить замолчать российских граждан внутри страны и за рубежом, которые обращают внимание на коррупцию и злоупотребления режима", - заявил сенатор-демократ Крис Кунс. "Закон о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность заставит Путина и его головорезов заплатить за коррупцию и преследование оппонентов", - подчеркнул сам Рубио.

Законопроект предусматривает "целевые санкции против российских должностных лиц, причастных к грубым нарушениям международного права, включая отравление и тюремное заключение лидера оппозиции и антикоррупционного активиста Алексея Навального", говорится в сообщении на сайте Рубио.

Законопроект также требует от Конгресса подготовить отчет об убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова и о личном богатстве Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование