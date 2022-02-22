США анонсировали новые санкции против России из-за ДНР и ЛНР

США намерены во вторник объявить новые санкции против России как ответ на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома.

«Мы планируем объявить новые санкции против России как ответ на сегодняшние решения и действия Москвы», — сказал представитель администрации США.

Он также добавил, что Вашингтон координирует готовящееся заявление с союзниками и партнерами, передает РБК.

Ранее президент Джо Байден подписал указ о вводе санкций в отношении ДНР и ЛНР. Согласно положениям документа, американским гражданам запрещается вести с обеими торговлю, инвестировать в их экономики, а также экспортировать туда товары американского производства или ввозить в США товары из республик. Госсекретарь Энтони Блинкен пояснял, что указ направлен на то, чтобы не дать России получить выгоду от признания ДНР и ЛНР.