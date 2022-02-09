Власти США расценивают новые санкции против «Северного потока-2» как средство воздействия

Администрация США отвергает подход, предусматривающий введение уже на данном этапе новых жестких санкций против участников проекта «Северный поток - 2».

Об этом заявила во вторник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

«Есть разногласия между нами <...> и некоторыми в Конгрессе, теми, кто полагает, что введение санкций в отношении «Северного потока» сейчас будет эффективным. Мы не соглашаемся. Мы считаем, что это средство воздействия», - сказала она.

По версии Псаки, данное влияние обеспечивается за счет заявлений о том, что «проект не продвинется дальше в случае российского вторжения». «Поэтому мы продолжаем следовать тем же путем», - добавила пресс-секретарь Белого дома. «Мы не считаем, что этот подход сработает», - пояснила она, говоря о призывах к незамедлительному введению санкций.

Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, могут ли США и их союзники посчитать якобы возможную мощную кибератаку против Украины из России основанием для того, чтобы предпринять новые попытки не допустить введения газопровода в строй.

«Очевидно, что мы не считаем «Северный поток - 2» хорошей сделкой или проектом, мы ясно давали это понять, - сказала Псаки. - Думаю, сейчас мы сосредоточены на том, какая дипломатическая тактика будет верной в том, что касается сдерживания. Это часть нашего подхода». Она отметила, что Вашингтон готовится к «ряду непредвиденных ситуаций» и продолжает тесно взаимодействовать с союзниками.

На вопрос о том, дала ли германская сторона какие-либо гарантии США относительно того, что газопровод не будет введен в строй при обострении ситуации вокруг Украины, Псаки ответила: «Президент… на пресс-конференции вполне определенно сказал, что в случае дальнейшего вторжения России на Украину «Северного потока - 2» не будет, мы с ним покончим. Вы слышали, что канцлер ФРГ также дал понять, что мы работаем в тесном контакте и в полной мере координируем свои действия».

Пресс-секретарь Белого дома по сути отказалась от комментариев относительно того, почему Шольц не выступил с таким же по содержанию заявлением о «Северном потоке - 2», что и Байден. «Думаю, вы можете адресовать этот вопрос и германской стороне, но я могу говорить только за наше правительство. Как вы вчера слышали, президент заявил и многократно повторил, что наши отношения с Германией прочны, а наш союз является одним из важнейших в мире, он сказал, что мы в полной мере доверяем и верим в их приверженность принятию жестких мер в случае вторжения России», - сказала она.

Байден и Шольц в понедельник провели встречу в Вашингтоне. Американский президент утверждал, что в случае вторжения России на Украину «Северного потока - 2» «больше не будет». Шольц же от прямого ответа на вопрос о судьбе газопровода ушел и заявил, что меры Запада будут «тесно согласованными».