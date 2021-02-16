Еще 10 человек признаны политзаключенными в Беларуси

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 256 человек после того, как правозащитники в минувший понедельник признали политическими заключенными еще десятерых граждан, которым предъявили обвинения в совершении уголовных преступлений.

«В связи с информацией о взятии под стражу и предъявлении обвинений по части 1 статьи 342 Уголовного кодекса ("Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок") Арсению Синяку, Роману Яхину, Даниилу Чемоданову, и по ч. 2 ст. 293 УК ("Массовые беспорядки") Александру Телешману, Никите Литвиненко, Евгению Пекачу, Вячеславу Костючику, Сергею Мовшуку, Дмитрию Туру, а также о вынесении судом Ленинского р-на г. Минска приговора о лишении свободы на четыре года по ч. 2 ст. 293 и по ч. 1 ст. 342 УК в отношении Александра Нурдинова…», - говорится в заявлении правозащитников.

«Мы оцениваем преследование [перечисленных граждан] как политически мотивированное в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов Президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными», - подчеркивается в заявлении.

Правозащитники призвали немедленно освободить всех политических заключенных, а также граждан, задержанных в связи с реализацией свободы мирных собраний в поствыборный период, и прекратить политические репрессии в отношении граждан страны.