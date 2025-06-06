Последнее обновление: 06.06.2025 18:59

Франция не будет признавать Палестину самостоятельно

Франция "полна решимости" признать Государство Палестина, но не сделает этого самостоятельно. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Как отметил глава французского внешнеполитического ведомства, Франция готова к признанию Палестины при условии, что "к этому присоединится ряд стран".

На вопрос, признает ли Франция Государство Палестина, Барро сказал: "Мы решительно настроены это сделать".

В то же время, по его словам, цель состоит в том, чтобы "привлечь к этому определенное количество стран, а также все заинтересованные стороны, в частности Палестинскую администрацию и арабские страны".

Он уточнил, что Франция не будет официально признавать Палестину самостоятельно.

"Франция могла бы принять решение, которое имело бы символическое значение. Мы не выбрали этот путь, поскольку несем особую ответственность, ведь Франция является постоянным членом Совета безопасности ООН. Мы делаем это, чтобы изменить ситуацию и сделать существование Палестинского государства более вероятным и реальным", – отметил Барро, которого цитирует Le Figaro.



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