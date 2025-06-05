Китай намерен защищать права своих студентов и ученых в случае отзыва их виз в США. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, такие действия США лишь нанесут вред их собственному имиджу и международной репутации, пишет Global Times.

Дипломат выступил против политизации образования и подчеркнул, что сотрудничество в сфере образования выгодно как Китаю, так и США.

На прошлой неделе администрация президента США Дональда Трампа объявила о возможном отзыве виз иностранных студентов, в том числе китайских граждан, что также было воспринято Китаем как противодействие его интересам. По информации Associated Press, в США учатся около 300 тыс. студентов из КНР.

До этого Трамп потребовал от Гарвардского университета предоставить данные об иностранных студентах, которые там обучаются.