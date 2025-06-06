Капитализация Tesla рухнула на $153 млрд из-за публичной ссоры Маска с Трампом

Акции Tesla упали на 14% в четверг на фоне публичной ссоры главы и основателя компании Илона Маска с президентом США Дональдом Трампом.

В результате капитализация Tesla сократилась на $153 млрд, до $1,07 трлн.

Состояние Маска, по подсчетам Forbes, за ночь снизилось на $27 млрд, до $388 млрд.

Публичный конфликт между президентом США и американским миллиардером вспыхнул в четверг, когда Трамп заявил, что победил бы на президентских выборах без помощи Маска.

Тогда в ночь на пятницу Маск опубликовал серию сообщений в соцсети X (ранее Twitter). В своих постах бизнесмен, в частности, заявил, что Трамп не выиграл бы выборы без его поддержки. Маск также ответил "да" на сообщение, автор которого призвал объявить Трампу импичмент.

Трамп, в свою очередь, допустил отмену государственных субсидий и расторжение госконтрактов с компаниями Маска. Бизнесмен в ответ объявил, что его фирма SpaceX "немедленно начнет вывод из эксплуатации своего космического корабля Dragon".

Маск также обвинил Трампа в связях с финансистом Джеффри Эпштейном, которого подозревают в преступлениях сексуального характера, в том числе с участием несовершеннолетних. Эпштейн покончил с собой в тюрьме в 2019 году.

Между тем издание Politico сообщило, что в пятницу может состояться телефонный разговор между Маском и Трампом, который может смягчить конфликт.