Последнее обновление: 04.03.2021 09:12

Правозащитники признали политзаключенными еще 8 человек

Белорусские правозащитники признали политзаключенными еще 9-х участников акций протеста, которым предъявлены обвинения по уголовным делам.

В частности, политзаключенными признаны Виктория Кульше и Сергей Мироевский (часть 1 статьи 342 Уголовного кодекса "Групповые действия, грубо нарушающие общественный порядок"), а также Григорий Давыдов, Алексей Березинский, Владимир Рубашевский, Сергей Солоха, Марек Сирадзе, Виталий Бондаренко (ч. 2 ст. 293 УК "Массовые беспорядки").

«Мы оцениваем преследование [перечисленных граждан] как политически мотивированное преследование в связи с реализацией ими свободы мирных собраний и выражения своего мнения относительно объявленных результатов выборов президента Республики Беларусь и признаем их политическими заключенными», - говорится в заявлении правозащитников.

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 270 человек.

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