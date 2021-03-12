Белорусские политзаключенные вскрывают вены и голодают

Белорусские политзаключенные вскрывают себе вены и объявляют голодовку, поскольку для них это единственный способ борьбы со «справедливой» системой и даже выживания за решеткой.

Сидящий в могилевском СИЗО белорусский блогер Сергей Петрухин вскрыл себе вены после того, как был переведен в камеру с "низким статусом".

Петрухин потребовал от начальства перевести его в другую камеру, после отказа достал лезвие из бритвы и порезал руку в трех местах. Медики наложили ему три шва. Администрация СИЗО отправила блогера в карцер с 27 февраля по 17 марта.

Суд над брестскими блогерами Сергеем Петрухиным и Александром Кабановым начался в суде Октябрьского района Могилева 11 февраля. Им грозит до трех лет колонии. Петрухина, в частности, обвиняют в организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, оскорблении представителя власти, оскорблении судьи.

Администратор телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игорь Лосик попытался в минувший четверг вскрыть себе вены на глазах у следователя и адвоката после того, как ему предъявили новое обвинение. Лосик также объявил сухую голодовку.

Помимо Лосика в настоящее время голодают еще трое политзаключенных, сообщает правозащитный центр «Весна».

Гражданка Швейцарии Наталья Херше голодает с 22 февраля, Игорь Банцер объявил сухую голодовку с 3 марта, Дмитрий Фурманов, как и Игорь Лосик, объявил голодовку с 11 марта.