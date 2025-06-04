Литва построит объект для связи с кораблями НАТО на Балтике и базу вблизи границы с РФ

Правительство Литвы одобрило разработку двух стратегических военных инфраструктурных проектов в городах Паланга и Шяуляй. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Литвы.

"Инфраструктура не только укрепит системы связи союзников вдоль Балтийского моря, но и создаст лучшие условия для военных подразделений союзников НАТО, выполняющих задачи в Шяуляе", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Минобороны развивает стратегическую военную инфраструктуру по всей Литве – в Паланге и Шяуляе в общей сложности формируется 29 гектаров территорий, на которых будут построены союзническая система связи и инфраструктура поддержки принимающей стороны.

" Реализуя эти проекты, мы не только укрепим оперативный потенциал наш и наших союзников в регионе Балтийского моря, но и обеспечим эффективное выполнение обязательств Литвы как страны НАТО", - прокомментировала курирующая вопросы военной инфраструктуры заместитель министра национальной обороны Орияна Машале, которую цитирует пресс-служба ведомства.

В Паланге на участке площадью около 12 гектаров, образованном нефтяным терминалом Бутинге, будут установлены инженерные сооружения и антенное поле, которое обеспечит связь с судами НАТО в территориальных водах Литвы. На этот проект из средств Литвы и НАТО выделяется около €6 млн.

В Шяуляе (город на севере Литвы, вблизи границы с Калининградской областью) разрабатывается территория площадью 17 гектаров, где будет построена военная инфраструктура для размещения подразделений НАТО. Финансирование, размер которого не уточняется, также будет осуществляться из национальных и натовских фондов.