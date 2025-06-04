Украину пригласили на саммит НАТО в Гааге

Украина будет участвовать в саммите НАТО, который пройдет 24-25 июня в Гааге. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте.

"Да, действительно, я пригласил Украину на саммит, и как можно скорее мы представим подробную программу", - сказал генсек.

Он напомнил в связи с этим о совещании контактной группы по оказанию помощи Украине в среду и о предстоящем в четверг заседании Совета НАТО-Украина на уровне министров обороны.

По его словам, подобные встречи будут продолжаться.

"Будьте уверены, мы будем работать по максимуму. И саммит, конечно же, будет играть важную роль", - заявил глава альянса.