Последнее обновление: 26.01.2021 12:18

Власти РБ отпустили на свободу одного политзаключенного

Белорусские власти выпустили на свободу бывшего студента БГУИР Яна Солановича, которого с ноября удерживали в изоляторе на Окрестина.

Соланович был отпущен поздно вечером 25 января без объяснения причин, сообщает правозащитный центр «Весна».

В течение ноября и декабря Яна судили 8 раз за участие в акциях протеста, приговорив его в общей сложности к 114 суткам ареста. Он должен был выйти на свободу не раньше 23 февраля.

Соланович был исключен с последнего курса БГУИР. Правозащитник и признали Яна политзаключенным.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование