Парламент Финляндии продлил действие закона о безопасности границ на 1,5 года

Парламент Финляндии на заседании в среду продлил действие закона о безопасности границ на полтора года - до конца 2026 года.

За продление закона проголосовали 168 депутатов, против 29.

"Угроза инструментализованного проникновения через восточную границу Финляндии остается высокой, и ее трудно предсказать. Пограничная ситуация напряженная, но стабильная. Однако мы должны быть готовы к быстрым и серьезным изменениям", - заявила ранее министр внутренних дел Мари Рантанен.

Закон вступил в силу в июле 2024 года. Как тогда заявлялось, с его помощью правительство намеревалось предотвратить въезд из России в Финляндию лиц, просящих убежище. Он должен был позволить открыть переходы на границе с Россией.

Закон позволяет пограничным властям отказывать беженцам во въезде в страну еще на границе, разрешено также принимать не все заявления о предоставлении убежища.

Закон о безопасности границ до сих пор не применялся.

Власти Финляндии в 2023-2024 годах неоднократно принимали решения о закрытии всех восьми пассажирских переходов на восточной границе, мотивируя это организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран. Они рассматривают это как организованные Россией "гибридные атаки" и как угрозу безопасности. Правительство обосновало необходимость принятия закона разведданными пограничников, которые не были обнародованы.

В апреле 2024 года правительство сообщило, что оставит закрытой границу с Россией "вплоть до дальнейшего уведомления". Первые лица государства после этого неоднократно заявляли, что открывать границу пока не планируется.