Литва готова принять дополнительный контингент военных США

Литва готова принять на своей территории дополнительный контингент военнослужащих США. Об этом заявила глава литовского Минобороны Довиле Шакалене на встрече с командующим Силами специальных операций США генералом Брайаном Фентоном.

"Литва готова принять больше американских военнослужащих, включая силы специальных операций, и поэтому продолжает совершенствовать военную инфраструктуру для американских солдат. "Мы благодарны США за постоянную поддержку на протяжении более 20 лет. Присутствие американских войск в Литве и их активное участие в обеспечении безопасности нашего региона является одним из самых эффективных способов обеспечения сдерживания и обороны на восточной границе НАТО", - сказала Довиле Шакалене, которую цитирует пресс-служба Минобороны Литвы.

Она также признала, что есть понимание, что Европа должна взять на себя больше ответственности.

"Литва выполняет свою домашнюю работу и демонстрирует ответственный подход - мы увеличиваем расходы на оборону, инвестируем в приобретение оружия, укрепляем границы и в целом повышаем обороноспособность", - сказала министр.

Шакалене назвала приоритетом Литвы участие в международных операциях вместе с США.