Шесть стран Европы готовятся к совместной закупке боевых машин CV90

Финляндия, Швеция, Норвегия, Литва, Эстония и Нидерланды 5 июня подписали заявление о намерениях по подготовке возможной совместной закупки боевых машин пехоты CV90. Документ был подписан в рамках встречи министров обороны стран НАТО.

Как сообщает Минобороны Финляндии, планируемая закупка соответствует целям правительственного отчета страны по вопросам обороны – она должна усилить огневую мощь и мобильность сухопутных войск, заменить подлежащую списанию технику и существенно увеличить количество боевых машин в условиях нынешнего уровня угроз.

Кроме самих CV90, возможное приобретение охватывает учебные комплексы, боеприпасы и запасные части.

"При планировании будущих возможностей армии важно действовать совместно, чтобы достичь экономической эффективности без потерь в качестве и боеспособности. Если этот проект будет реализован, это станет одним из крупнейших оборонных контрактов Финляндии за всю историю – как по значению, так и по финансированию. Речь идет о миллиардах евро", – подчеркнул министр обороны Финляндия.

Заявление также открывает путь к более широкому сотрудничеству по другим продуктам платформы CV90, включая возможность поддержки Украины поставкой этих боевых машин и привлечением других государств к инициативе.

Отдельное внимание будет уделено участию финской оборонной промышленности в реализации проекта.

В ближайшие годы CV90 будут на вооружении в 11 европейских странах. Если общая закупка будет одобрена, Финляндия будет использовать ту же модификацию машины, что и пять других стран, и с той же функциональностью, что еще три.