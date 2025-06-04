Латвию избрали членом Совета безопасности ООН

На прошедшем в Нью-Йорке голосовании были выбраны пять новых членов Совета безопасности ООН на двухлетний срок - в 2026 и 2027 году.

В числе новых членов Совбеза оказалась и Латвия, заручившаяся поддержкой 178 государств.

Голосование, по сути, уже было предопределено - на пять мест в Совете претендуют пять стран, передает портал LSM+.

В этом году Латвия баллотировалась от группы стран Восточной Европы, ДР Конго и Либерия - от группы стран Африки, Колумбия - от группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна, а Бахрейн - от группы стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

До 31 января Латвия конкурировала в группе стран Восточной Европы с Черногорией, но последняя решила снять свою кандидатуру.

Чтобы стать непостоянным членом совета, Латвии нужно было заручиться поддержкой двух третей государств-членов ООН.

Избранные страны сменят Алжир, Гайану, Республику Корею, Сьерра-Леоне и Словению, срок полномочий которых истекает 31 декабря 2025 года.

Совет Безопасности состоит из 15 членов, 5 из которых - постоянные (Россия, Великобритания, США, Франция, Китай). Остальные избираются каждый год группами по пять стран. На 2025-2026 годы непостоянными членами остаются также Греция, Дания, Пакистан, Панама и Сомали.

Латвия была единственной из трех стран Балтии, которая до сих пор не входила в Совет безопасности ООН. Литва была его непостоянным членом в 2014-2015 годах, а Эстония - в 2020-2021 годах.