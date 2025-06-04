Правительство Молдовы обещает подготовить страну к вступлению в ЕС к 2028 году

Правительство Молдовы приложит максимум усилий, чтобы страна могла подготовиться к вступлению в Евросоюз к 2028 году. Об этом заявил премьер Молдовы Дорин Речан во время встречи в Брюсселе с главой Европарламента Робертом Метсолой.

"Правительство сделает все возможное, чтобы Молдова была готова к вступлению в Евросоюз к 2028 году", - сказал Речан, которого цитирует пресс-служба кабинета министров Молдовы.

Согласно информации, стороны обсудили поддержку Евросоюза в процессе евроинтеграции Молдовы. Речан напомнил, что недавно депутаты Европарламента поддержали план роста для Молдовы, который обеспечит доступ к €1,9 млрд на реформы и инвестиции.