Последнее обновление: 04.06.2025 12:48

На выборах президента в Южной Корее победил кандидат от Демократической партии

Кандидат от либеральной Демократической партии Ли Чжэ Мён победил на внеочередных выборах президента Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

После подсчета 100% голосов стало известно, что его оппонент Ким Мун Су от консервативной Партии власти народа набрал 41,5% голосов против 49,4% у Ли Чжэ Мёна.

В своей речи новоизбранный президент пообещал "победить мятеж" и не допустить "военного переворота", имея в виду попытку предыдущего президента Юн Сок Ёля ввести военное положение.

"Я выполню свою миссию по созданию мира, в котором будет восстановлена демократия, а народ будет уважаться как суверенный в демократической республике, где люди будут жить вместе и сотрудничать друг с другом. Как только меня утвердят в качестве избранного президента, я приложу все свои силы к возрождению экономики и восстановлению средств к существованию людей", – сказал он.

Ким Мун Су признал поражение на пресс-конференции в штаб-квартире своей партии, заявив, что он "смиренно принимает выбор народа", и поздравил Ли Чжэ Мёна.

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