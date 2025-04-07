Досрочные выборы президента Южной Кореи пройдут 3 июня

Правительство Южной Кореи в предварительном порядке приняло решение провести президентские выборы 3 июня. Об этом сообщает Yonhap.

Теперь дату должен утвердить кабинет министров во главе с исполняющим обязанности президента Хан Док Су.

"Учитывая важность этого вопроса и вопрос о назначении дня выборов временным выходным днем, решение будет утверждено на заседании кабинета министров", - заявил агентству осведомленный чиновник.

По его словам, заседание кабинета министров, на котором должна быть утверждена дата выборов, намечено на вторник.

Если график будет утвержден, кандидаты должны будут зарегистрироваться до 11 мая, а официальный период предвыборной кампании начнется 12 мая.

Новоизбранный президент вступит в должность сразу после оглашения результатов выборов.

Конституционный суд Южной Кореи в минувшую пятницу поддержал импичмент президента Юн Сок Еля, отстранив его от должности из-за кратковременного введения военного положения в декабре.

Теперь властям Южной Кореи необходимо в течение 60 дней провести внеочередные президентские выборы.