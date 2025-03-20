В Энгельсе Саратовской области ввели режим ЧС

Пожар на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области продолжается. В связи с этим эвакуированы жители нескольких СНТ, а также введен режим ЧС муниципального уровня. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

По его словам, есть пострадавшие, которым оказана медицинская помощь, также повреждены многие гражданские объекты, в том числе частные дома и несколько учреждений.

По данным Минобороны РФ, ночью Саратовская область подверглась массированной атаке беспилотников. Среди возможных целей атаки — НПЗ и военный аэродром.