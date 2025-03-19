Последнее обновление: 19.03.2025 10:09

Из-за атаки беспилотников загорелась нефтебаза в Краснодарском крае

В ночь на 19 марта Россию атаковали дроны, в результате чего начался пожар на нефтебазе у станицы Кавказской в Краснодарском крае. Об этом сообщил местный оперативный штаб.

Согласно информации, пожар начался из-за падения "обломков" беспилотников после отражения атаки.

По версии штаба, поврежден трубопровод между резервуарами. Площадь пожара составила 20 кв. м. Ей присвоили четвертый ранг сложности. Работу предприятия приостановили, работников эвакуировали.

Минобороны России в своей сводке о ситуации в Краснодарском крае не упомянуло.

По информации ведомства, ночью были сбиты или перехвачены 57 беспилотников в Курской, Орловской, Тульской, Брянской областях и над акваторией Азовского моря.

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