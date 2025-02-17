Последнее обновление: 17.02.2025 18:07

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 90 беспилотников

Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь 90 беспилотников над шестью регионами и акваториями Азовского и Черного морей, а также управляемую ракету "Нептун-МД" над Азовским морем.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 90 украинских беспилотных летательных аппаратов: 38 БпЛА - над акваторией Азовского моря, 24 БпЛА - над территорией Краснодарского края, 15 - БпЛА над территорией республики Крым, 7 - БпЛА над акваторией Черного моря, по 2 БпЛА - над территориями Курской и Ростовской областей и по одному БпЛА над территориями Брянской и Белгородской области", - говорится в краткой утренней сводке.

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