Казахстан начал экспортировать нефть из Кашагана через Азербайджан в обход России

Казахстан отправил в Азербайджан первый танкер с нефтью из месторождения Кашаган для транспортировки по трубопроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Об этом 27 января сообщила национальная нефтегазовая компания "КазМунайГаз".

"Первая партия нефти из Кашагана отправлена в порт Баку. Казахстанский танкер Taraz с кашаганской нефтью вышел из порта Актау в Баку. <...>] Далее нефть будет транспортирована по трубопроводной системе Баку – Тбилиси – Джейхан (БТД) до Средиземного моря", – говрится в сообщении.

Расположенное на казахстанском шельфе Каспийского моря у города Атырау нефтяное месторождение Кашаган считается одним из самых крупных в мире, открытых за последние десятилетия. Его запасы оценивают от 9 до 13 млрд баррелей нефти.

Коммерческая добыча, которая ведется с помощью искусственных островов, на Кашагане началась осенью 2016 года.

В целях диверсификации маршрутов экспорта нефти Казахстан начал поставки БТД в прошлом году. Госнефтекомпания Азербайджана SOCAR и КазМунайГаз подписали договор о транспортировке 1,5 млн тонн казахстанской нефти в год по этой магистрали.

В марте 2024 года между КМГ и SOCAR заключено соглашение о поэтапном увеличении транзита нефти через территорию Азербайджана до 2,2 млн тонн в год.

Тогда же состоялось первое тестовое отправление нефти из Кашаганского месторождения через Каспийское море в Азербайджан. Прямого выхода к мировому океану у Казахстана нет.

В ноябре 2024 года министр энергетики Алмасадам Саткалиев заявил, что Казахстан изучает возможность увеличения ежегодного объема поставки нефти по трубопроводу БДТ до 20 млн тонн.

Увеличение транзита нефти через БДТ позволит Казахстану сократить более 80% поставок, которые идут через Россию.