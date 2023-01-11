Последнее обновление: 11.01.2023 09:47

Казахстан получил устное «добро» России на поставку нефти по "Дружбе" в ФРГ

Казахстан получил устное одобрение РФ на транспортировку своей нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба" в Германию, сообщил министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

"Мы ждали официального подтверждения от коллег из России для пропуска через территорию РФ. Устное подтверждение мы имеем", - сказал Акчулаков журналистам, отвечая на вопрос, одобрила ли РФ транспортировку казахстанской нефти по "Дружбе" в Германию, передает Интерфакс.

"Первая партия, предварительно, 20 тысяч тонн нефти. Это месячный объем", - добавил он. Министр уточнил, что партию планируется отправить в январе. Акчулаков отметил, что Казахстан планирует экспортировать в Германию 1,5 млн тонн нефти в 2023 году и может нарастить объем до 7 млн тонн в год.

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