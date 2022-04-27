Казахстан планирует экспортировать нефть в Европу через Грузию

Казахстан планирует экспортировать до трех миллионов нефти в европейские страны через Грузию в 2022 году, сообщает КазТАГ.

“Казахстанская сторона выразила заинтересованность в увеличении грузооборота грузинским коридором. Было отмечено, что уже в 2022 году Казахстан планирует транспортировать грузинским коридором от 2 млн до 3 млн тонн нефти, в ближайшие годы планируется дальнейшее увеличение этого показателя", - сообщили в министерстве экономики и устойчивого развития Грузии.

Соответствующее заявление появилось после переговоров Грузии с казахстанской делегацией во главе со специальным представителем президента Казахстана Ержаном Казихановым.

Отмечается, что транспортная инфраструктура Грузии готова к транспортировке грузов из Казахстана и стран Центральной Азии в Европу. Кроме того, стороны договорились приложить совместные усилия для привлечения и обслуживания перевозок грузов в транспортных коридорах через Грузию и Казахстан в долгосрочной перспективе, говорится в сообщении.