Казахстан хочет экспортировать нефть в обход России

Казахстан начал экспортировать нефть в обход России через Азербайджан, сообщил вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.

«В прошлом году «КазМунайГаз» и «Сакар» наконец подписали соглашение, с 2023 года мы планируем поставить 1,5 млн тонн нефти по нефтепроводу «Баку-Тбилиси-Джейхан». В марте уже начался процесс, два первых танкера отправлены – это 20 тысяч тонн, на апрель стоит 125 тысяч тонн», - сообщил Жумангарин.

По его словам, Азербайджан предлагает и другие маршруты.

«Например – «Баку-Супса», но сейчас ведутся подсчеты нами технических характеристик нефтепровода. Большой объем переваливается и по железной дороге – до портов Батуми и Поти. Самый главный вопрос, который мы сейчас изучаем – это дорожная карта по устранению узких мест при транспортировке с казахстанской и азербайджанской сторон», - отметил министр.

«Вчера достаточно уверенно обсуждался вопрос о создании совместного предприятия, которое было бы единым оператором на этом транзитном маршруте, со сквозным тарифом, с дешевыми возможностями транзита, применением инновационных технологий», - добавил вице-премьер.