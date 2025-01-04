Последнее обновление: 04.01.2025 14:55

Беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт

В течение ночи на 4 января беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на источники.

Согласно информации, большинство атаковавших сегодня Ленинградскую область были сбиты над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.

Предварительно повреждены окна в одном из строений на территории порта.

Глава региона ранее отчитался о 4 сбитых БПЛА и заявил, что пострадавших и повреждений нет.

Морской торговый порт Усть-Луга начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала.

Кроме того, утром 4 января аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" второй раз за сутки ввел ограничения на прием и вылет рейсов.

Ранее по теме


<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование