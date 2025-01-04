В течение ночи на 4 января беспилотники атаковали крупнейший в РФ морской торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Об этом пишут российские Telegram-каналы со ссылкой на источники.

Согласно информации, большинство атаковавших сегодня Ленинградскую область были сбиты над терминалом ООО "Новатранс" на территории морского торгового порта Усть-Луга.

Предварительно повреждены окна в одном из строений на территории порта.

Глава региона ранее отчитался о 4 сбитых БПЛА и заявил, что пострадавших и повреждений нет.

Морской торговый порт Усть-Луга начал работу с открытия в декабре 2001 года угольного терминала.

Кроме того, утром 4 января аэропорт Санкт-Петербурга "Пулково" второй раз за сутки ввел ограничения на прием и вылет рейсов.