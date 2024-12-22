Минобороны РФ отчиталось о сбитии за ночь более сорока дронов

Минобороны России отрапортовало, что в ночь на воскресенье средствами ПВО уничтожены 42 беспилотника (БПЛА).

"20 БПЛА уничтожены над территорией Орловской области, по 8 БПЛА - над территориями Ростовской и Брянской областей, 5 БПЛА - над территорией Курской области и один - над территорией Краснодарского края", - говорится в краткой сводке.

В поселке Стальной Конь Орловского муниципального округа после атаки БПЛА загорелся объект топливной инфраструктуры. Об этом сообщил глава Орловской области Андрей Клычков.

Атака на этот объект энергетики россиян происходит не впервые: в ночь на 14 декабря в Стальном Коне раздавались взрывы, впоследствии украинские военные подтвердили попадание по ЛВДС.

Как отмечалось, это один из самых крупных терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла. "Стальной конь" является частью российского военно-промышленного комплекса, обеспечивающего поставки нефтепродуктов для армии РФ. Некоторые российские ресурсы писали, что объект обслуживает работу магистрального нефтепровода "Дружба".