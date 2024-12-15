В Грозном второй раз за неделю прогремели взрывы

Утром 15 декабря столицу Чечни Грозный атаковали беспилотники.

В сети распространили видео, как утверждается, попаданий по военной инфраструктуре города (база ОМОН).

Местные жители сообщили, что около 07:00 по местному времени в Грозном была слышна стрельба. Впоследствии появились ролики, на которых российские войска пытаются сбить беспилотники.

На одном из видео, опубликованных в сети, видно, как дрон самолетного типа стремительно летит в направлении города. В момент его падения на землю произошел взрыв с последующим возгоранием.