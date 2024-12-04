Минобороны РФ отчиталось о сбитии за утро 11 дронов над пятью регионами.

"Российские военные с 05:30 до 07:40 обезвредили 11 беспилотников над пятью регионами. Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, два над территорией Курской области, один над территорией Брянской области, один над территорией Рязанской области и один над территорией Калужской области", - говорится в сообщении ведомства.

Ночью в РФ тоже было неспокойно По информации Минобороны, за ночь были ликвидированы 24 беспилотника над Ростовской, Брянской, Белгородской, Астраханской и Рязанской областями, а также над Кубанью.

В свою очередь врио главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 сбитых утром над Таганрогом беспилотниках.

В Рязани местные жители сообщали о взрывах в районе Дягилево, где находится авиабаза. На этой авиабазе расположены, в частности, бомбардировщики Ту-95, которые РФ использует при атаках на Украину.

Также взрывы звучали в Новороссийске. Мэр города Андрей Кравченко около полуночи призвал жителей Новороссийска не находиться на открытом пространстве, сохранять спокойствие и оставаться в безопасных местах.

"В Новороссийске работает ПВО", "все службы приведены в состояние боевой готовности", - написал он в своем Telegram-канале.