Россия ночью атаковала Киев дронами и ракетами

Россия ночью 20 декабря атаковала Киев дронами, а также ракетами "Кинжал" и "Искандер". Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

В Деснянском районе зафиксировано падение обломков, проинформировал он.

По его словам, обломки упали на территорию нежилой застройки. Перед этим в КМВА сообщали, что из-за падения дрона в незначительной степени поврежден фасад складского помещения.

Попко уточнил, что воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды: в половине первого и в 01:47. Российские дроны заходили несколькими волнами. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить все вражеские БпЛА на подступах к городу и над ним.

По данным мэра города Виталия Кличко, количество пострадавших возросло до семи человек – четверо из них в больнице.

По словам Кличко, РФ около 07:00 нанесла комбинированный ракетный удар по Киеву, применяя истребители МиГ-31К. В результате атаки обломки ракет упали в трех районах столицы.

В Голосеевском районе повреждены офисное здание, дорожное покрытие и газовая труба, которая разгерметизировалась, загорелось пять автомобилей. По предварительным данным, один человек погиб, еще один получил ранения.

По другому адресу в этом же районе поврежден фасад офисного здания, загорелась кровля. На 15 этаже есть разрушения, могут быть заблокированы люди. По предварительным данным, пострадали два человека, они госпитализированы.

В Соломенском районе из-за падения обломков загорелось нежилое здание. Огонь уже ликвидирован, обошлось без пострадавших.

В Шевченковском районе произошел пожар на территории нежилой застройки. А информация о падении обломков в Днепровском районе после проверки не подтвердилась.

Между тем Киевской области из-за атаки дронов в 00:50 вспыхнул пожар в складском помещении на территории Бориспольского района. По состоянию на утро ликвидация горения на площади 15 тыс. квадратных метров продолжается, сообщили в ГСЧС.

На месте работают 72 спасителя и 24 единицы техники. Также привлечены специализированная техника из Киева, аэропорта "Борисполь", местные пожарные команды, пожарный поезд Юго-Западной железной дороги, а также автомобили для подвоза воды от местных органов власти.