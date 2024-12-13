Россия с утра массированно атакует Украину крылатыми ракетами и дронами

Утром 13 декабря Россия атакует Украину ракетами и ударными дронами.

В частности, взрывы гремят в западных областях.

Местные паблики в Telegram-каналы сообщают о звуках работы противовоздушной обороны в Одесской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

В течение ночи россияне традиционно запускали многочисленные группы ударных дронов по Украине, а рано утром Воздушные силы сообщили, что зафиксирован взлет нескольких бортов стратегической авиации Ту-95МС с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Позже добавилась угроза применения баллистического вооружения с южного направления. Параллельно в воздушном пространстве продолжают фиксировать и вражеские беспилотники.

Приблизительно с 06:30 военные сообщают о баллистических и крылатых вражеских ракетах в украинском небе.

В 07:24 был зафиксирован взлет МиГ-31К с российского аэродрома "Саваслейка".

В Укрэнерго уже сообщили, что из-за массированной ракетной атаки РФ на энергообъекты объем отключений 13 декабря будет увеличен.

В 08:46 Воздушные силы зафиксировали движение ракеты "Кинжал" курсом на западные области.