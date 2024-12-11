Украина атаковала нефтебазу в Брянской области

Силы обороны Украины поразили нефтебазу в Брянской области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

"В ночь на 11 декабря подразделениями Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины и Главного управления разведки Министерства обороны Украины нанесен удар по нефтебазе в Брянской области РФ", - говорится в сообщении.

В нем утверждается, что поражен наливной пункт "Брянск" нефтепровода "Дружба", его основная функция - прием, хранение, распределение и отгрузка дизельного топлива на автоцистерны и железнодорожный транспорт. Этот объект активно используется Россией для снабжения своей армии, отметили в Генштабе.

По имеющейся информации, есть попадания по нефтебазе с последующим возгоранием, начался массированный пожар.

Военные уточняют результаты поражения объекта.