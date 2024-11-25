Россия в пять раз сокращает инвестиции в крупнейшие железнодорожные проекты

Инвестиции в крупнейшие российские железнодорожные проекты сократят в пять раз из-за долгов Российской железной дороги (РЖД). Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Инвестиции в модернизацию Байкало-Амурской магистрали и Транссибирской магистрали в России планируют уменьшить в пять раз - до $720 млн (75 млрд рублей). Расходы на развитие подходов к портам европейской части РФ при этом будут практически заморожены.

Отмечается, что инвестиционную программу транспортной монополии, которая охватывает, в частности, расходы на капитальное строительство, в 2025 году уменьшат на 37%.

С $12 млрд (1,3 трлн рублей) капитальные расходы РЖД сократятся до $8 млрд (834 млрд рублей), при этом почти вся сумма пойдет на поддержку текущей деятельности компании.

Главными проблемами для РЖД стали долг и растущие процентные ставки.

В середине 2024 года суммарная задолженность РЖД достигала $24 млрд (2,54 трлн рублей), а к 2025 году долговая нагрузка компании может вырасти до $37 млрд (3,9 трлн рублей).

В следующем году РЖД придется потратить $6,62 млрд (688 млрд рублей) только на обслуживание долга, что почти в шесть раз превышает показатель 2023 года, а прибыль компании может сократиться вдвое - до $780 млн (81,6 млрд рублей).

Помимо растущего долга, РЖД испытывает острый дефицит персонала: не хватает сборщиков поездов, осмотрщиков вагонов, монтеров пути.

Чтобы справиться с ситуацией, РЖД нужно повышать зарплаты, но на эти цели выделено всего $190 млн (20 млрд рублей) - в пять раз меньше, чем нужно.