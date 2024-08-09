Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Об этом сообщило Министерство чрезвычайных ситуаций России.

Решение было принято на внеочередном заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В заявлении МЧС не говорится, что именно происходит в регионе.

Напомним, что уже четвертые сутки в Курской области идут бои, захвачено более десяти населенных пунктов. Армия РФ перебрасывает в регион свои боевые подразделения из других районов.