Россия ударила по украинской Константиновке ракетой

Россия 9 августа ударила по Константиновке ракетой Х-38: на момент атаки рядом находилось много людей. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

На 14:50 известно, что в результате удара погибли 11 человек, еще 37 получили ранения. В торговом центре находилось грузовое отделение Новой почты – оно разрушено.

В МВД акцентировали, что повреждены по меньшей мере четыре частных дома, торговый центр, почта, магазины, автомойка, автомобили.

На месте работают все профильные службы. Полная информация о пострадавших и разрушениях устанавливается.

Ракета Х-38 – российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" малого радиуса действия. Предназначена для уничтожения широкого круга целей: бронетехники, надводных кораблей и подводных лодок в надводном положении, а также других, как укрепленных, так и легкоуязвимых, одиночных и групповых целей.

Update: В Константиновке уже 12 погибших от удара по супермаркету. Как сообщил начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Руслан Осипенко, 8 из 12 погибших нуждаются в идентификации.