Последнее обновление: 30.08.2023 17:56

В результате атаки дронов по аэропорту в Пскове уничтожены два Ил-76

В результате ночной атаки беспилотников по аэропорту в российском Пскове уничтожены два транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщил известный российский Telegram-канал со ссылкой на свои источники.

Согласно информации, еще четыре военных борта получили повреждения. Официальные источники в России пока эту информацию не подтвердили.

После атаки в аэропорту начался пожар, который тушили более 50 спасателей.

Крупнейшая атака беспилотников на территорию России произошла в ночь на 30 августа. БПЛА повредили часть бригады ГРУ и военные транспортники в Пскове, а также крупнейший завод микроэлектроники в Брянске, который делает комплектующие для «Искандеров».

Помимо этого, российские медиа сообщили о сбитых БПЛА в Орловской, Калужской областях и аннексированном Симферополе.

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