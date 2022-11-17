Последнее обновление: 17.11.2022 18:08

В Кремле признали, что ударами по инфраструктуре принуждают Украину к переговорам

В Кремле назвали отсутствие света и тепла в городах Украины последствиями действий киевских властей, которые отказываются от переговоров.

Рупор Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия атаковала только те объекты инфраструктуры, которые "прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины и украинского режима", цитируют его российские СМИ.

По его словам, отсутствие света и тепла - это последствия действий властей Украины, которые "не желают решать проблему".

"Нежелание украинской стороны решать проблему, выходить на переговоры, более того, действия украинской стороны по отказу от согласованных пониманий текста и так далее, вот это все последствия, и об этом тоже нужно говорить", - сказал Песков.

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