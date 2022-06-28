Британская разведка рассказала о признаках истощения сил РФ

Характер и результаты применения Россией боевых соединений под Северодонецком, как и ракет во время последней серии ударов, свидетельствуют о возрастающей истощенности ресурса российских сил. Об этом идет речь в обзоре британской разведки о войне в Украине за 28 июня.

В нем отмечают, что во время последней серии ракетных ударов по всей территории Украины с высокой вероятностью применялись старые советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные из воздушного пространства России и Беларуси, сообщает "Европейская правда".

"Это оружие предназначено для поражения целей стратегической важности, однако Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического превосходства. Так само, россияне собрали вместе основные элементы шести разных армий, но смогли добиться лишь тактического успеха под Северодонецком. Вооруженные силы РФ все больше истощаются ", – отмечают в обзоре.

Относительно событий на поле боя разведка отмечает, что украинские военные продолжают закрепляться в Лисичанске после отступления из Северодонецка, и этот город расположен на высшей местности.

"Украинские военные продолжают наносить ущерб российским командным центрам, нанося успешные удары далеко вглубь тыла противника", - отмечают в обзоре.