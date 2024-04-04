Последнее обновление: 04.04.2024 18:17

Правительство Грузии запретило президенту ехать в Литву

Правительство Грузии отказало президенту Саломе Зурабишвили в рабочем визите в Литву, который она планировала осуществить с 10 по 12 апреля, сообщает "Грузия Online".

Постановление об отказе в визите Зурабишвили подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Отказать президенту Грузии в предложении, представленном письмом № 2183 от 27 марта 2024 года, касающемся рабочего визита в город Вильнюс Литовской Республики с 10 по 12 апреля 2024 года", – говорится в постановлении.

Между партией власти Грузии и оппозиционным к ней президентом Зурабишвили регулярно вспыхивают конфликты.

В прошлом году "Грузинская мечта" пыталась объявить Зурабишвили импичмент в связи с тем, что несмотря на отсутствие согласия правительства она отправилась в зарубежное турне, чтобы добиться предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно грузинским правилам, президент была обязана получить на это разрешение правительства.

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