Президент Грузии впервые использовала право вето для блокировки критикуемого в ЕС закона

Президент Грузии Саломе Зурабишвили впервые со времени пребывания в должности использовала право вето и заблокировала законопроект, расширявший полномочия правоохранителей по слежке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Грузия Online".

"Сегодня я применила вето на закон, касающийся расширения прослушивания и, таким образом, ограничения прав человека. Я использую его, потому что это должно быть знаком того, что я не согласна, и примите это", – отметила Зурабишвили.

Она признала, что парламент Грузии сможет преодолеть вето, но подчеркнула, что будет делать это и дальше в отношении законов, которые "будут приняты в неправильном направлении"

"Я объясню, почему я налагаю вето. Это в большей степени политическое вето, чем юридическое, потому что сегодня в Грузии невозможно принять закон, который еще больше ограничивает права человека, когда нас, наоборот, просят дать больше гарантий в этом направлении, быть более демократичными, более европейскими", – сказала президент Грузии.

Законопроект предусматривал изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Грузии по правилам и срокам прослушивания по уголовным делам. Поправки предусматривают продление максимально допустимого срока проведения секретных следственных мероприятий с трех до девяти месяцев.

Кроме того, документ также увеличивал круг преступлений, по которым могут проводиться скрытые следственные действия.

Ранее законопроект подверг критике посол ЕС в Грузии Карл Харцель, заявив, что предлагаемые изменения "значительно ограничивают неприкосновенность частной жизни граждан Грузии без предоставления достаточных гарантий необоснованного вторжения в частную жизнь и защиты персональных данных".

Это не первый конфликт между президентом Грузии и остальной властью: в начале июня правительство подало иск в Конституционный суд страны против Зурабишвили, требуя разъяснить ее и свои права и полномочия.